世帯年収が1000万円を超えても、都心部では家賃や物価の高さから「思ったより余裕がない」と嘆く声は少なくない。しかし地方だとまた別のようだ。北海道に移住して約1年になる40代男性（世帯年収1300万円）は、畜産関連の仕事に就く自身が580万円、薬剤師の妻が720万円を稼いでいる。夫婦ふたりと猫3匹で暮らす、充実した地方移住ライフを明かしてくれた。ショッピングモール目の前の好立地でも「家賃は8万円」全国転勤を経てその