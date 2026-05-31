すっかり初夏である。毎日、外出するにも暑さに辟易するような時期になってしまった。でも、人間は外出することでカロリーを消費するので、若干腹周りが気になる僕としては、毎日なるべく徒歩であちこち移動するようにしている。そんな生活を5年ぐらい続けているからか、日々500ml缶3本分のチューハイを飲んでいても、体重は5年前より若干落ちた。まあ、体脂肪率は怖くてよく見てないけど、30％ぐらいあった気がするが……。ところ