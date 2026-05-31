◆春季近畿大会▽準決勝報徳学園１０―０天理（３０日・わかさスタジアム京都）２年生の谷口が、大角監督にバースデー白星を贈った。天理との甲子園優勝経験校対決で６回途中２安打無失点。「緊張もあったんですけど、思っている通りに投げられました」と、うなずいた。制球を不安視していたという指揮官も「不利なカウントからでも盛り返していた。安心して見られました」と高評価した。中学３年時に侍ジャパンＵ―１５で世