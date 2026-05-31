◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）第９回葵Ｓ・Ｇ３が３０日、京都競馬場の芝１２００メートルで行われ、５番人気のデアヴェローチェが直線で抜け出し、重賞初制覇。父マテラスカイに初のＪＲＡタイトルを贈った。メンバー唯一の芦毛馬は道中３、４番手のイン。抜群の手応えで迎えた直線は１頭分、外に持ち出され、エイシンディードを競り落とすと、ゴール直前に詰め寄ったヒシアイラを首