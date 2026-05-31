スポーツ報知でＧ１コラム「私に推させて‼［ハート］」を連載中の櫻坂４６の武元唯衣は、第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）で、皐月賞馬のロブチェンを本命に選んだ。担当の浅子祐貴記者が競馬愛にあふれるアイドルのエピソードをつづった。今春から新たにコラム「私に推させて‼［ハート］」を始めた武元唯衣の競馬予想時の担当になって約１年半。私が武元唯衣を推させてほしいポイントは、“芸能界一性