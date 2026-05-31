第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走するコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）。父子３代制覇の偉大な記録がかかる無傷３連勝中の同馬を４つのポイントからチェックする。【戦歴】デビューから３戦３勝。前走の京都新聞杯を２分９秒９のレースレコードで勝利。中２週となるが、「僕らが見る限りでは幸い大丈夫そう。左回りも問題ないというイメージです