お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。テレビ朝日系「いきなり！黄金伝説」で最もつらかった企画について語った。浜口は同番組のサバイバル企画などで活躍してきたが、富澤たけしから「一番しんどいの何でした？」と聞かれると、「一番最初がせんべい千枚を1週間で食べきるみたいな。干物を1000枚食べるとか。それが1カ月1万円生