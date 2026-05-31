女優吉川愛（26）が、テレビ朝日系「名探偵のままでいて」（7月スタート、金曜午後11時15分）に主演することが31日付で解禁された。原作は、「このミステリーがすごい！」で大賞を受賞した小西マサテルさんによる小説で、ミステリーマニアの小学校教諭と祖父が難事件に挑む物語。吉川は「オファーをいただいたことを本当にうれしく思いました」と喜んでいる。原作小説と、そのドラマ化に対しては「原作は時間があっという間に過ぎ