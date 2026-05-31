テレビ東京は7月6日から、ドラマプレミア23『夫を殺したはずなのに』(毎週月曜後11：06)を放送する。31日、発表した。不倫・復讐×タイムリープの新たなドラマで、主演は内田理央が務める。【写真】内田理央、韓国メイクで“別人”に「涙袋も爆誕」原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年7月に同枠で放送し、テレ東ドラマ史上最高の