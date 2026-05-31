歌手伍代夏子（64）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫で俳優の杉良太郎（81）と過ごす、超豪華な青森のセカンドハウスについて明かした。東京と青森の2拠点生活を送っていることについて問われると、伍代は「2拠点生活っていうか、セカンドハウスっていうんですか。私が結婚する前から、杉さんの会社の研修所として、青森にお家があったんです。彼は彼で、結婚する前ですから、そこを自分