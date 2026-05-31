俳優の吉川愛が、テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』（毎週金曜後11：15※一部地域を除く）で同局連続ドラマ初主演を務めることが決定した。【写真】「ビジュ良すぎる」“美背中”チラリなワンピ姿を披露した吉川愛『このミステリーがすごい！』大賞の第21回大賞に輝き、シリーズ累計発行部数が30万部を突破した小西マサテル氏の同名小説をドラマ化。物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓（