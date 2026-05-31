明石家さんま（70）が30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、人との出会いについて「どのエネルギーが働いているのか分からないけど、引き寄せる」と語った。「会わなければいけない人は必ず会うようになっている」とも語り、縁の不思議さを強調した。その流れで「驚くのは」と前置きし、車の運転中に「一番、後ろに来たり、すれ違ったりするのが多いのが木村拓哉」と告白。「これはウソでもなんで