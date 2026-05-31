俳優の小池徹平が、きょう31日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。テレビ初公開となるパパとしての姿を600点以上のプライベートショットからたどり、家族への愛とともに全力で過ごしてきた6年間を回顧する。【番組カット】仲良し！山崎育三郎&小池徹平&井桁弘恵小池は現在、小学校1年生と年長の子を育て、ラジオでも子育て番組を担当するなど、“パパの顔”が話題になっている。小