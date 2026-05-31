1995年の放送開始以来、“人と自然”をテーマに、手作りの感動と夢への挑戦を続けてきた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）が、6月21日放送回で第1000回を迎える。それに先立って、城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾（※高＝はしごだか）が集結。これまでの思い出や番組への思い、“DASHイズム”について語り合った。【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバーメ