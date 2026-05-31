巨人ファンを公言するフリーアナウンサー徳光和夫（85）が30日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督が、長女への暴行容疑で逮捕（その後釈放）され、監督を辞任したことを惜しんだ。徳光は番組冒頭のあいさつ後、「元気に一声発しましたけど、私としましては本当に、阿部慎之助監督がですね、なんかね…口論の末、お嬢ちゃんに暴行をはたらいたという疑いで、疑いだよ、あく