トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は30日、「米軍によるイランの港湾封鎖は解除される」と主張したトランプ米大統領の投稿に関し、複数のイラン船が投稿後に封鎖区域を通航しようとしたが、米軍艦艇から攻撃を警告されたと報じた。「イランの商船に対する封鎖は続いている」とし、米側の対応を批判した。イランとの戦闘終結に向けた交渉に関するトランプ氏の最終判