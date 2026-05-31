俳優の舘ひろしが5月30日、東京・調布市駅前広場で開催された「えきひろグランドオープニングDAY」の一環として行われた「一日警察署長任命式＆トークイベント」に登壇した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真警察署長の制服に身を包んだ舘は、警視庁のマスコット・ピーポくんとともにオープンカーで登場。ピー子ちゃんが加わったレッドカーペットでは、会場に集まった約3000人の観客から大きな歓声と拍手が送られ、こ