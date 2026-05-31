お笑いタレントのコロッケ（66）が30日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。モノマネの“美容効果”について語った。お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が、「（コロッケが）デビューした時に、『お笑いスター誕生！！』っていうのを見てて。顔が大きいイメージがそこまでなかった。大きくなってきたんですか？」と直球で質問。コロッケは「顔もデカいんだけど、動かしてるから