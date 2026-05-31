打席内で高い集中力を維持し、理想的な好球必打を繰り返せている大谷(C)Getty Images投打で“違い”を生む、大谷翔平の「投打二刀流」が、ふたたびライバルたちの脅威となってきた。本人曰く「ちょっと（バットの）先の方だった」という一振りで、打撃での完全復調を感じさせた。現地時間5月29日のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、5年連続二桁勝利を挙げている好投手ザック・ウィーラーと対峙した3回の