◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）浦田（巨）が初回に二盗、３回には二盗、三盗を決め、１試合３盗塁。５月１７日対ＤｅＮＡ戦以来２度目となった。前回は得点につながらなかったが、この日は先制のホームを踏むなど、ともに得点になった。１試合３盗塁をシーズンに複数回やったのは、１６年８月２６日対日本ハム戦、９月１１日対ソフトバンク戦、同１７日対楽天戦でいずれ