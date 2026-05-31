スコットランド代表MFビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）が、ヒザの負傷によってFIFAワールドカップ2026を欠場することになった。イギリスメディア『スカイ・スポーツ』が伝えている。ギルモアは今月19日に発表されたスコットランド代表の登録メンバー26名に選出。7大会ぶり9度目のW杯出場を決めた中、自身初のW杯本大会ではグループCでブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と対戦予定だった。しかし、30日に同じくW杯