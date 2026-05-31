女優の土屋太鳳が、娘とのシルエットをうつした親子２ショットを披露し反響を呼んでいる。３０日までに自身のインスタグラムを更新。「こんばんは！」と挨拶し、「満月が近づいてきましたね…今回の満月は凄いみたいです何がすごいかというと普通１ヶ月に満月は１回なのに今回は５月２回目の満月で、こういう珍しい満月を『ブルームーン』と呼ぶそう」と明かし、「しかもブルームーンとなる３１日はＴＯＫＹＯＬＩＧＨＴＳ