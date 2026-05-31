チャンピオンズリーグ（CL）決勝が30日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）のポルトガル代表MFヴィティーニャが同試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いた。大会連覇を目指したPSGと、初優勝を目指したアーセナルは下馬評通り、拮抗した攻防が繰り広げられた。前半序盤の6分にカイ・ハヴァーツのゴールでアーセナルが先制に成功したが、PSGも後半半ばの65分にウスマン・デンベレのPKによるゴールで試合を振り