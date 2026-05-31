◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人5-3日本ハム(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人の西舘勇陽投手が今季初の先発登板で6回無失点の好投。試合後、お立ち台に上がり、喜びの声をあげました。西舘投手は初回、2回と得点圏にランナーを出しながらも粘り無失点。4回はヒットと2つのフォアボールが絡み満塁のピンチを招きましたが、三振で3アウトを取りマウンドで大きく声をあげました。試合を振り返った西舘投手は「野手の方達が先制し