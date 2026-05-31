お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。ナインティナイン岡村隆史の意外な一面を語った。フジテレビ系「めちゃ×2イケてるッ！？」での共演などデビュー当時から付き合いのある岡村についてトーク。リスナーから「浜口が知る岡村の意外な一面」を聞かれると「当時一緒に番組やってる時は、僕がディズニーの番組をやらせてもらって