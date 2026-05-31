今年も「赤いダニ」がコンクリート壁に 春を告げにやってきて、夏の到来とともに去っていく不思議な生き物「カベアナタカラダニ」をご存じでしょうか。 【拡大画像も】コンクリート、アスファルト、タイヤ…あなたはどこで見た？ 名前は知らなくても、きっと見たことはあるはずです。コンクリートの壁を動き回る、あの「小さな赤い生き物」です。 今年もその姿があちこちに…。 ＊この記事は2026年5月17日