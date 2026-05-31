◇交流戦楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル）楽天は9回に1点差まで迫ったが、18年の球団ワーストに並ぶ交流戦開幕5連敗を喫した。ここまで全6試合でHQS（ハイクオリティースタート＝7回以上、自責点2以下）だった先発の早川が、5回8安打5失点で今季初黒星。先頭に四球を与えた5回に5長短打で一挙5失点し「先頭のフォアボールで全て勝負が決まってしまった。一番悔いが残る」と肩を落とした。