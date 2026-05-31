◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人・橋上秀樹監督代行（６０）の起用がいきなり的中した。初回１死から浦田が中前安打で出塁すると、松本の初球で二盗。続く２球目、松本が左翼線に決勝点となる先制の適時二塁打を放った。「早めに効果的に点を取れた」と２、３番コンビに拍手を送った。浦田は３回にも先頭打者として失策で出塁して二盗、三盗。「何回も動画を見て」と