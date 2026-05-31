◇欧州CL決勝戦アーセナル1―1（PK3―4）パリSG（2026年5月30日ハンガリー・ブダペスト）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、アーセナル（イングランド）が前回王者パリSG（フランス）と激突。1―1のまま延長戦でも決着つかず突入したPK戦に3―4と敗れ、無念の準優勝。20年ぶり2度目となった決勝の舞台でも敗れ、初優勝を逃した。フル出場したイングランド代表MFラ