グリーンエナジーは僚馬3頭から1時間ほど遅れた午前7時過ぎ、単騎で3頭と同メニューを消化した。力強い脚さばきで好調ぶりをアピール。上原佑師は「反動もなく順調です」と報告した。皐月賞（7着）はロスなく立ち回った先行勢が上位を占める中、外からしぶとく迫った。実績馬が舞台替わりで逆転の機をうかがっている。