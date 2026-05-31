◇交流戦DeNA0―6西武（2026年5月30日ベルーナD）DeNAのプロ初先発の3年目左腕・武田が、2回2失点で初黒星。「雰囲気にのまれた」と立ち上がりから制球に苦しんだ。最速150キロを計測も初回に1点を失い、2回は3四球に味方の失策も絡み1失点。73球と球数がかさみ「全部が課題なのでしっかり修正したい。1軍の舞台で活躍することが目標なので」と話した。打線は8安打も無得点。2連敗で今季ワーストタイの借金5となった。