フォルテアンジェロは僚馬2頭からやや離れた位置をマイペースで周回した。程よい気合乗りで雰囲気は上々。「好仕上がりで順調ですね」と上原佑師も納得の様子だ。中間の上昇ぶりは同厩の3頭と比べても顕著。師も「欲しかった迫力みたいなものが生まれてきた」と変化を実感する。皐月賞5着からの反撃を期す。