女優の内田理央（34）が、7月6日スタートのテレビ東京ドラマ「夫を殺したはずなのに」（月曜後11・06）に主演する。原作は「夫の家庭を壊すまで」などのヒット作で知られる赤石真菜氏の同名漫画。不倫した夫に復讐（ふくしゅう）するたびに、自身も命を落として過去に戻ってしまうサスペンスだ。内田は、2024年7月の「嗤う淑女」での希代の悪女役、今年1月の「略奪奪婚」での復讐に燃える妻役に続き、地上波ドラマ3作連続ダー