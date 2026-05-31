◇高校野球春季近畿大会準決勝近畿大会準決勝2試合が行われ、報徳学園（兵庫）は天理（奈良）を10―0の6回コールド、智弁和歌山は立命館宇治（京都）を4―0で下し、31日の決勝に進んだ。16年ぶりの優勝に王手をかけた報徳学園は、高校日本代表候補の中尾勇貴（3年）が「投打二刀流解禁」で貢献した。1番打者として3回無死二塁からの中前打や2四死球で打線を活性化。投げては6回1死で中堅からマウンドへ。「ボールが続いても