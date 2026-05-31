手塚久厩舎は2頭出しで攻勢をかける。スプリングSを制したアウダーシアは決戦前日、坂路を登坂。素軽いフットワークで好調ぶりをうかがわせた。「無事に終わって何より。2頭とも特に変化なくリラックスしていて雰囲気はとても良いですよ」と手塚久師。厩舎にとっても悲願のダービー制覇へ、調整に余念がなかった。