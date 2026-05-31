5月31日（日）放送の「ポツンと一軒家」は2時間スペシャルで、福岡県と島根県からそれぞれポツンと一軒家を紹介する。ゲストは小柳ルミ子と王林。 ©ABCテレビ 新緑が美しい福岡県と島根県で出会った、ポツンと一軒家での仲睦まじいご夫婦の暮らしぶり、そして家族愛のストーリーに迫る2時間スペシャル！ 今回、衛星写真で見つけたのは福岡県の山中にあるポツンと一軒家。捜索隊が向かったのは山の裾野に広