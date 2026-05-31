アルトラムスは僚馬マテンロウゲイルと同じ馬運車で府中入り。奥村助手は「輸送は落ち着いていました」と状態を伝えた。前走の皐月賞は18着に敗れたが「直線はジョッキーが流していたので、体に負担はありませんでした」と同助手。今回は初めての東京だが、持ち味の末脚を生かせる好舞台。継続騎乗の横山武を背に、一発を狙う。