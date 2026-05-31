土曜朝、リアライズシリウスも僚馬アウダーシアと共に坂路へ。4F63秒9〜1F14秒9でゆったり駆け上がった。落ち着いた雰囲気で好ムードそのもの。手塚久師は「いい感じでレースに臨める。やれることはやったので楽しみ。あとは当日、暑くならなければいいですね」と力を込めた。皐月賞2着からの逆転戴冠なるか。