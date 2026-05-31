◎阪神・伏見がバッテリー定着の高橋にお願い。「遥人、俺の（SNS）もフォローしてくれよ、ハルトラ（遥人と寅威）って言われ始めてるんだから」。SNSでもしっかりつながってください。◎31日に先発する巨人・竹丸は初めてエスコンフィールドを訪れ「いいですね〜、本当にいいですね〜」。球場のきれいさに感動しっぱなしでした。◎ヤクルト・池山監督は解説に訪れた山崎武司氏と談笑。直前の囲み取材では、楽天時代の同氏の