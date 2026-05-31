NHK連続テレビ小説『風、薫る』では、明治時代の医療や看護の現場が描かれている。看護という職業がまだ十分に知られていなかった時代に、凛（見上愛）と直美（上坂樹里）が新しい道を切り開いていく本作では、病に苦しむ人々の暮らしや、医療にたどり着くまでの難しさも印象的に描かれている。 参考：『風、薫る』見上愛にハマった人は必見『光る君へ』『国宝』などで見せた“別人級”の魅力 明治時代というと、文明開化