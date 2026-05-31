[5.30 欧州CL決勝 パリSG 1-1(PK4-3) アーセナル]パリSG(フランス)は30日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝でアーセナル(イングランド)と対戦し、1-1で突入したPK戦をを4-3で制して2連覇を果たした。欧州CLの連覇はレアル・マドリー(スペイン)が2015-16シーズンから17-18シーズンにかけて3連覇を達成して以来。なお、決勝が延長戦とPK戦までもつれ込むのは、マドリード・ダービーの2015-16シーズン以来10大会ぶりという激