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【欧州CL決勝】(Puskás Aréna)パリSG 1-1(PK4-3)アーセナル<得点者>[パ]ウスマン・デンベレ(65分)[ア]カイ・ハバーツ(6分)<警告>[パ]ジョアン・ネベス(90分+6)、ヌーノ・メンデス(118分)[ア]クリスティアン・モスケラ(46分)、ブカヨ・サカ(54分)、ビクトル・ギェケレシュ(98分)、デクラン・ライス(103分)、ミケル・アルテタ(103分)観衆:61,035人├パリSGがCL2連覇達成!! 10大会ぶり突入の決勝PK戦でアーセナ