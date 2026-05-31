ゴーイントゥスカイは内にグッと闘志を秘めたまま、ダートコースを1周。上原佑師は「良い仕上がりで順調です」と愛馬の状態を伝えた。かねて皐月賞に出走した僚馬3頭に「引けを取らない」と評していた素質馬。トライアルの前走・青葉賞を快勝して大舞台への挑戦権を得た。レジェンド武豊を背にG1タイトル奪取なるか。