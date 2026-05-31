少年隊の錦織一清（61）が30日、都内で初のソロ写真集＆カレンダー「言魂―10カラットの呟きと共に―」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。かつての事務所の後輩で、活動終了する「嵐」について言及。「自分のイベントは“嵐の前の静けさ”みたいなのでいいんじゃないですか」とジョークを交えつつエールを送った。「（メンバーとは）交流はあまりないけど、ステージでは手伝ってもらった」と話した。