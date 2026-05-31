アスクエジンバラは落ち着いた状態で決戦の地に着いた。中西助手は「いつも通り。イレ込む馬ではないので」と愛馬の頬をなでる。パートナー岩田康は土曜の競馬でケガから復帰。「気になってレースを見たけど、問題なかった。気持ちを込めて丁寧に調教をつけてくれた。岩田さんのゴーサインを信じたい」と人馬の絆に期待した。