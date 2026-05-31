皐月賞馬ロブチェンは無事に輸送を終え、房野助手は「餌もペロッと食べて、変わりなく来られた」と伝えた。皐月賞はレコードV。反動が心配されるが「回数を使うごとに馬は良くなっている。これまでで一番いい状態」と話す。同助手は「納得いく調整ができた。いい雰囲気で来られたのが何より」と笑顔。万全の状態で2冠を狙う。