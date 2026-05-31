パントルナイーフは開門直後、坂路からダートコースをハッキングで半周。入念な調整で汗を流した。木村師は「残りの時間を無事に過ごし、いい状態で日曜日に向かっていけるように取り組んでいきたいと思っています」とコメントした。着々と態勢を整え、あとは本番を迎えるのみ。東スポ杯2歳Sを制した府中で逆襲Vを狙う。