エムズビギンは30日正午過ぎ、関西馬一番乗りで東京競馬場に到着した。前走の京都新聞杯は7着。藤本助手は「（前走は）これ以上ないくらい仕上げたけど、さらに上向いた印象。本当に良くなるのは古馬になってからだけど“もしかしたら”と思えるくらい最高にいい状態で出せる」と笑顔を見せた。虎視眈々（たんたん）と戴冠を狙う。