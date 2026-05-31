午前6時過ぎ、ライヒスアドラーがゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロを従えてダートコースに姿を現した。常歩（なみあし）、ハッキングを半周ずつ消化。上原佑師は「折り合いも問題なくスムーズで順調です」と話した。デビューからコンビを組む佐々木も「今までで一番」と太鼓判を押す仕上がり。万全の態勢で大一番に挑む。