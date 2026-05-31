伏見工ラグビー部の元監督山口良治さん（享年83）の訃報を受け、山口さんがモデルのTBSドラマ「スクール☆ウォーズ」（1984年10月〜85年4月）で主演を務めた俳優の山下真司（74）が30日、追悼コメントを寄せた。山下は「愛と感動に満ちた素晴らしい人生でした」と追悼した。荒廃した川浜高校ラグビー部が全国制覇するまでを描く物語。滝沢賢治監督を演じた山下はドラマ初主演だった。初回視聴率は6.9％と低調。だが、ラグビー